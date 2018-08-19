В этом году, кроме самолета Ан-178, который планируют показать во время парада на День Независимости в Киеве, жители и гости столицы смогут увидеть ряд образцов сухопутной военной техники. "Страна" разбиралась, что именно выведут на парад.

Как сообщил в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, по Крещатику в 2018 году проедутся оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная РСЗО "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана" и ряд других новинок.

Скриншот: Facebook Сергій Згурець

Позже стало известно, что среди техники также будет представлен оперативно-тактический комплекс "Гром-2". Всего, по информации Министерства обороны, будет задействовано 250 единиц техники.

Также фотографии техники, которую готовят к участию в параде ко Дню Независимости опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ Украины в Facebook.

Фото: Facebook Сухопутні війська ЗС України

Фото: Facebook Сухопутні війська ЗС України

Фото: Facebook Сухопутні війська ЗС України

Напомним, Полторак рассказал, что в параде ко Дню Независимости поучаствуют военные из 18 стран.

Также мы писали, что в Киеве зенитная установка "Бук" въехала в офисный центр во время репетиции парада. Фото и видео.