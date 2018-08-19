Российский актер Алексей Панин, которого недавно задержали в Москве за гонки по городу, записал видео, в котором прокомментировал важность строительства Крымского моста для жителей России. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На ролике Панин заехал на Крымский мост, вышел из автомобиля и после фразы "Это тот самый Крымский мост!" стал на колени и начал целовать асфальт.

После этого актер саркастически благодарит президента России Владимира Путина за то, что он построил "замечательный мост".

"Я багодарю нашего президента за то, что он построил этот мост. Правда, дети от рака сдохли в это время, но спасибо, вам, Владимир Владимирович. Это самая большая необходимость в этой стране", - сказал он.

После этой речи артист поднял руки вверх и убежал.

В последней части видео актер ехал по мосту на машине, где также продолжает благодарить Путина "за счастливое детство".

Судя по всему, артист снял данное видео после совего отпуска в Крыму. В инстаграме Панина опубликованы фотографии нудистского отдыха в Симеизе.

К слову, здесь же есть фотография Алексей Панина с Путиным. Под снимком подпись: Спасибо за все! И за Крым!".

Фото: alexeypanin99

Нудистский отдых Панина Фото: alexeypanin99

Как сообщала "Страна", в первый же день работы Крымский мост побил абсолютный рекорд Керченского парома.

Напомним также, что Путин открыл Крымский мост, сев за руль КАМАЗа.