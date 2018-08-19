Народную артистку России Галину Польских, которая известна по роли тещи Галины Аркадьевны из кинофильма "По семейным обстоятельствам", была доставлена в одну из подмосковных клиник. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что 78-летнюю Польских ужалила оса и у актрисы началась сильная аллергическая реакция: слабость, сыпь, а также проблемы с дыханием.

Медики оказали всю необходимую помощь.

Напомним, популярность и народную любовь Польских принесли роли в фильмах "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "По семейным обстоятельствам". Всего Галина Польских снялась более чем в 100 картинах и продолжает успешно работать в новом российском кино.

Фото: РИА "Новости"

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