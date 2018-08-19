В ночь с 18 на 19 августа в Грузии, в селах Ахметского муниципалитета региона Кахетии, прошел град величиной с куриное яйцо.

Об этом сообщает Интерфакс.

Кахетия считается главным виноградарским регионом страны. По словам местных фермеров, стихия фактически полностью уничтожила их урожай. Теперь виноградари требуют от властей компенсации ущерба. Они даже устроили акцию протеста, перекрыв центральную дорогу муниципалитета.

Один из участников акции протеста сообщил, что, по информации властей, миллионы были потрачены на противоградную систему, однако почему-то ею не воспользовались в данном случае.

"Такой стихии мы не помним. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли. В противном случае акции будут продолжены", - цитирует издание фермера Роберта Хомизури. В итоге полиция разогнала протестующих.

Кроме уничтоженного урожая, жители региона столкнулись и с другими проблемами - затоплением первых этажей домов, упавшими деревьями. Спасатели до сих пор устраняют результаты разгула стихии.

Также сообщается, что частично от сильного ливня пострадали и жители грузинской столицы. В Тбилиси спасатели насчитали 127 вызовов.

Видео: Facebook Nana Nebieridze

Напомним, в Киеве после ночного потопа образовались огромные ямы на дорогах.

Также мы писали, что появились новые фото ужасного ночного потопа в центре Киева.