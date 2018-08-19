19 августа родные, коллеги, ученики и друзья простились с Михаилом Бассом, который скончался от лейкоза в Израиле.

Об этом сообщает ТАСС.

Похороны и прощание с легендарным игроком "Что? Где? Когда?" прошли 19 августа в Санкт-Петербурге. Проститься с ученым пришло около 150 человек. Среди них были коллеги, ученики, соратники по интеллектуальной игре.

Михаил Басс. Фото: Life.ru

Михаил Басс родился в Санкт-Петербурге в 1970 году. Он окончил Ленинградский политех, в вузе изучал биофизику. Далее сфера научных интересов Басса касалась экологии и охраны окружающей среды. Ученый организовывал детские биологические экспедиции.

В рамках "Что? Где? Когда?" он был назван "Бессмертным членом клуба", кроме того, в 2002 году Михаил завоевал титул чемпиона мира по спортивной версии интеллектуальной игры. Он выступал в составе команды Александра Друзя.

Михаил Басс скончался, когда ему было 48 лет. В июле 2018 года ему поставили диагноз "лейкоз", после чего он отправился на лечение в Израиль. 14 августа магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь сообщил о смерти ученого.

Напомним, умер знаменитый писатель Эдуард Успенский, автор книг про крокодила Гену и Простоквашино.

Также мы писали, что после тяжелой болезни умер известный автор песен Пугачевой.