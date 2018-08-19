Сегодня, 19 августа, по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, Организация Объединенных Наций по призвала международное сообщество принять меры для защиты миллионов украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Востоке Украины. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине госпожа Оснат Лубрани.

Сообщается, что на пятый год кризиса на востоке Украины более 3 000 гражданских лиц - мужчин, женщин и детей - погибли и более 9 000 получили ранения, и более чем 3,4 миллиона людей сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования. Подчеркивается, что это углубляет уязвимость их положения и истощает способность восстановления жизнестойкости.

Лубрани также отметила необходимые меры помощи тем, кто стал переселенцами. "Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность плана действий правительства, касающийся внутренне перемещенных лиц в Украине, и подтвердить обязательства, взятые на себя ООН о предоставлении полной поддержки по его выполнению", - уточнила Лубрани.

Как сообщала "Страна", Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов.

Напомним также, что ООН сокращает финансирование гуманитарных программ в Украине.

Ранее в ООН заявили, что на гуманитарную программу на Донбассе не хватает средств.