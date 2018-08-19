ООН сделала заявление по гуманитарной катастрофе на Донбассе
Сегодня, 19 августа, по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, Организация Объединенных Наций по призвала международное сообщество принять меры для защиты миллионов украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Востоке Украины. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине госпожа Оснат Лубрани.
Сообщается, что на пятый год кризиса на востоке Украины более 3 000 гражданских лиц - мужчин, женщин и детей - погибли и более 9 000 получили ранения, и более чем 3,4 миллиона людей сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования. Подчеркивается, что это углубляет уязвимость их положения и истощает способность восстановления жизнестойкости.
Лубрани также отметила необходимые меры помощи тем, кто стал переселенцами. "Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность плана действий правительства, касающийся внутренне перемещенных лиц в Украине, и подтвердить обязательства, взятые на себя ООН о предоставлении полной поддержки по его выполнению", - уточнила Лубрани.
Как сообщала "Страна", Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов.
Напомним также, что ООН сокращает финансирование гуманитарных программ в Украине.
Ранее в ООН заявили, что на гуманитарную программу на Донбассе не хватает средств.