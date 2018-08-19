В Киеве 19 августа на улице Антоновича в результате потопа образовались огромные ямы на трассе. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" назвала причину обрушения асфальта - это открытая траншея прокладки новых коммуникаций.

Об этом сообщает пресс-центр департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что под дорогой сосредоточено множество коммуникаций: водопровод, ливневая и бытовая канализация.

На данный момент на месте повреждения работает комиссия "Киевавтодора", которая должна оценить ситуацию и найти пути решения вопроса.

В Киеве в результате потопа образовались огромные ямы около станции метро "Олимпийская" Фото: facebook.com/Анастасія-Багаліка

Напомним также, что в воскресенье Украину накроют дожди, но местами будет солнечно.

Как сообщала "Страна", в "Киевавтодоре" рассказали, где в столице проведут следующие дорожные работы.