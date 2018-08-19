В штате Арканзас появилась скульптура дьяволицы Бaфoмeт, которую презентовали сторонники "Сатанинского храма". Об этом сообщает USA.one.

Сейчас скульптура, высота которой достигает двух с половиной метров, установлена на временном постаменте. Она изображает дьяволицу Бафомет, которую в средние века называли "супругой сатаны". Сама она представляет собой антропоморфного козла. Сзади фигуры находится пентаграмма.

Пpeдcтaвитeли "Caтaнинcкoгo xpaмa" хотят добиться разрешения установить скульптуру на постоянный постамент. Сама акция прошла в поддержку идеи свободы вероисповедания, его провели перед Капитолием штата Аризона, где в прошлом году христиане поставили памятник "Десяти заповедям", который, впрочем, спустя несколько дней был уничтожен.

Сегодняшняя акция объединила около 150 сторонников сатанизма. Также недалеко от них находилась группа людей с христианской символикой.

Видео: YouTube Ruptly

Фото: npr.org

Напомним, евреи и мусульмане Исландии готовы вместе противостоять желанию властей острова запретить обрезание детей.

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