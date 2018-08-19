Очередной летний дождь снова вверг столицу в пучину настоящего потопа. Киевляне вчера вечером тонули в собственных автомобилях, улицы оказались запружены реками текущего хлама, а в городе начал проваливаться асфальт.

Последнее ЧП впервые совпало с наводнением. И, хотя к потопу даже после небольших дождей уже многие привыкли, многие в Сети по-прежнему удивляются, как можно было довести городское хозяйство до такого состояния.

"Страна" уже рассказывала, почему город тонет после каждой грозы. Неконтролируемая застройка резко повысила нагрузку на систему ливневой канализации, которую власти достраивать не спешат. Кроме того, из-за неравномерного строительства в отдельных зонах Киева остается мало открытой земли, и воде просто некуда уходить.

Мы собрали реакцию сети на очередное наводнение в столице и не только - затапливало также запад Украины.

Финансист Евгений Лабунский вчера показал в Facebook, с каким трудом выезжал с Бессарабки, которую залило водой.

"Друзья, не знаете, а стихийные бедствия в Киеве, Львове и Закарпатье случайно не повод премьер-министру вернуться с моря на работу?", - пишет адвокат Андрей Портнов.

Журналист Андрей Блинов опубликовал фото провалов на центральной улице Антоновича.

"Улица Антоновича, Киев. Может снова переименовать, вдруг поможет?", - иронизирует он.

"Такими темпами городского управления имени Кличка, через 2-3 года самой продаваемой в Киеве моделью авто будет резиновая моторная лодка", - пишет в Facebook медийщик Александр Климашевский.

А бизнесмен Алексей Давиденко после дождя-катастрофы вспомнил, какие еще напасти постоянно сваливаются на Киев уже долгие годы.

"Я привык, что в моем городе каждый год на пару месяцев отключают горячую воду. Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе строятся небоскрёбы без единого документа и возводятся ТЦ на месте уникальных археологических раскопок. Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе на половине улиц уже давно нет дорожной разметки, а асфальт на одном и том же месте перекладывают по много раз в год. Такого нет нигде больше, но мне говорят что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе уже много лет огромный район круглые сутки смердит как общественный туалет. Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это нормально и я верю.

Я почти уже привык, что в моем городе от обыкновенного дождя тонут машины, подземные переходы и целые улицы. Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Так вот! Я не верю. Я знаю, что это все не норма. Я уверен, что все это можно изменить к лучшему имея желание.

Мне не комфортно жить в городе, где месяцами нет горячей воды, где от дождя - потоп, а в районе на 300 тысяч населения круглосуточно воняет какашками.

Думаю, я такой не один".

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кучеренко считает, что мэр Киева не понимает масштабов инфраструктурной катастрофы.

"Будет неправильно, видимо, вешать всех собак на Кличко. Беда в другом - он, похоже, реально не понимает масштабов инфраструктурной проблемы Киева.

А ему ближайшее окружение и спонсоры вдули в уши, что можно отделаться марафонами, парками, велокроссами и Ильей Муромцем".

Журналистка Соня Кошкина напоминает, что это уже четвертый потоп в Киеве за лето.

"Скажите, сколько это все ещё терпеть? До следующих выборов? Нет, они ничего не изменят. В независимости от результата.

Ибо пост столичного градоначальника была и, увы, остаётся должностью политической. А не хозяйственной, как должно бы быть.

И, да, тем временем Минкульт согласовывает очередную скотскую стройку со 125-ю этажами в центре Киева. О нагрузке на дороги, объекты инфраструктуры, меры безопасности, да и просто бытовой комфорт горожан речь не идёт в принципе.

Ну, а в КГГА традиционно разводят руками: мы че, мы ниче, мы ни при делах.

П.с. Зимой Кличко самолично выталкивал из заноса застрявший троллейбус. Сейчас, по закону жанра, должны быть фоточки с лопатой - как он разгребает селевые заносы. Может, я их пропустила? Уж поделитесь, друзья, будьте так любезны".

Почему затапливает Киев

Кучеренко приводит слова инженера, который описывает причины захлестнувших Киев наводнений.

"Хаотичная застройка города привела к резкому увеличению площади сбора воды для сброса в ливневую канализацию. Раньше были открытые участки земли и вода уходила прямо в землю с этих мест, а после застройки воду надо направлять в ливневую канализацию.

Увеличить и расширить пропускную способность всей ливневой канализации по всему Киеву невозможно. Это комплексная система. Поэтому когда буде сильный дождь, то такое все время будет повторяться. Чистить надо, но это не главная причина. Во многих районах построили комплексы и теперь со всей территории комплексов нужно воду уводить в ливневую канализацию. А раньше уходила в землю.

Это как пробки машин. Настроили много, а пропускная способность дорог не соответствуют нагрузке. То есть пробка на бульваре Шевченко,а хвост пробки на святошино-так и с водой. Не проходит на подоле при спуске в Днепр, а наружу вода выходит например в Жулянах. Просто безграмотная застройка без соблюдения норм - все непрофессионально. Как и все в стране. При каждом сильном дожде будет такое происходить. Но самое плохое, что это приведет к подъему уровня грунтовых вод.

Такие дожди были раньше сегодняшний - это детский сад. Дождь шел всего пару часов. Даже небольшой дождь может дать проблему, если не успеет сойти сегодняшняя вода. Власть не может сказать что весь город застроен без норм. Будут кивать на стихию.

Посмотрим как себя поведут подземные маркеты. Они тоже влияют. Потому что они как подземные плотины. Подземные супермаркеты задерживают воду. И подземные гаражи тоже. Это просто плотины. Так же как и киевское море с плотиной. Ставишь плотину и набираешь воду. Наставили кучу подземных плотин и получили киевское море. Нарушили естественный путь для подземных вод. Гидрологов нет. Последний грамотный гидролог умер 5 лет назад. Когда строят, всё должно быть рассчитано. Это только начало.

А если не дай бог подземные толчки даже 3 балла, то серьёзный гидроудар может дать...

И станции метро мелкого заложения, это тоже барьеры для воды. Главное, когда вода будет сходить, чтобы не потянула за собой грунт. Это опасно. Для фундаментов зданий, дорог, особенно для тех зданий, которые на склонах и точечные высотки. Причем это может произойти не сразу".

Версия киевских властей

Однако в мэрии винят не хаотичную застройку, а дождь и старые ливневки.

Причина затопления киевских улиц - в застарелой ливневой канализации, которая просто не справляется с отводом воды в таком количестве. Об этом в комментарии “Стране” заявил Дмитрий Давтян, заместитель главы КГГА.

“Проблема с затоплениями возникает из-за старых сетей ливневой канализации в городе. Многие из них делались достаточно давно и износились. Несмотря на то, что мы проводим ремонты. Мы занимаемся их заменой и чисткой регулярно, и когда мы проводим ремонты по замене дорожного покрытия, мы меняем и дождевую канализацию в том числе”, - заявил в комментарии “Стране” Дмитрий Давтян.

На уточнение “Страны” о том, что потопы после дождя в Киеве происходят не впервые - еще несколько дней назад на дорогах была аналогичная ситуация, хотя и дожди были не такие сильные и продолжительные, - заммэра ответил: “Сегодня - аномальная погода и аномальное количество осадков. Несмотря на то, что “Гидрометцентр” говорит, что это вполне нормальная погода для летнего сезона, но по-моему, это абсолютно ненормально, с ливнестоки не справляются. Дождь мы, к сожалению, не можем контролировать”.