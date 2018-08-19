Советница законодателя-демократа в штате Колорадо Кейти Марч была наказана после того, как помогла разместить фотографию президента России Владимира Путина в здании капитолия в Денвере в июне. Картина была установлена возле места, которое изначально предназначалось для размещения портрета Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Спикер палаты представителей в штате Колорадо Крисанту Дюран сообщает, что Марч разрешила пройти по ее пропуску в здание члену движения ProgressNow Colorado. Он взял изображение Путина и установил как раз на место портрета американского президента Дональда Трампа.

Сенатор-демократ Стив Фенберг сфотографировал инсталляцию и выложил ее в Twitter, после чего картину сняли.

По замыслу организаторов акции, портрет Путина должен был привлечь внимание общественности к опасности влияния России на Трампа.

По словам Дюран, палата представителей не давала разрешения на такие действия, и в отношении Марч уже применены дисциплинарные меры: ее лишили права свободного прохода в капитолий. Сама Марч призналась, что рассматривала этот поступок как "невинную шалость", и принесла извинения. Глава местного Сената Кевин Грантхам назвал эту постановку неуместной.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщала "Страна", итальянский фермер плугом нарисовал на поле портрет Путина.

Напомним также, что New Yorker на обложку поместил портрет Путина с моноклем и Трампа-бабочку.