Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Данный закон определяет, каким образом можно использовать и распоряжаться землей сельскохозяйственного предназначения и полезщитными лесополосами. С момента вступления его в силу хозяева и пользователи земельных участков сельскохозназначения, смогут использовать их не только для фермерства и частного хозяйствования, а и для товарного сельскохозяйственного производства. При этом им больше не придется менять целевое назначение своих участков.

Также благодаря закону, хозяева участков, которые находятся в обозначенных массивах, смогут ими обмениваться. Кроме того, собственностью ОТГ признаются земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые прекратили свою деятельность.

Напомним, ГП "Коневодство Украины" лишилось 43 миллионов гривен и сельхозугодий.

Также мы сообщали, что в Украине продолжает падать даже сельхозпроизводство.