Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о приглашении Владимира Путина на свадьбу к бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", - прокомментировал Дмитрий Песков предстоящую свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен.

Свадьба Шредера, по данным издания, должна пройти в Германии в начале октября.

Напомним, в субботу, 18 августа, российский лидер стал гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, торжества прошли в австрийском городе Грац.

Также "Страна" писала про три презента от Путина, которые он подарил на свадьбе министру Кнайсль кроме казачьего хора.

Как сообщала "Страна", Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 000 миротворцев и создать международную администрацию.