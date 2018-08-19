19 августа в 06:00 в одном из баров в муниципалитете Кастрильо-Техерьего посетитель бара открыл стрельбу. Об этом пишет газета El Norte de Castilla.

32-летний мужчина, который использовал оружие, уже задержан. Сообщается, что он поругался с посетителями бара и несколько раз выстрелил в них. В результате 45-летний мужчина погиб, еще трое испанцев госпитализированы.

После происшествия злоумышленник попытался уехать на авто с места событий, однако его спустя несколько часов задержала полиция.

Напомним, в Бельгии мужчина с криками "Аллаху акбар" открыл стрельбу по прохожим, трое погибших.

Также мы сообщали о стрельбе в Новом Орлеане: были убиты трое, госпитализировали семерых.