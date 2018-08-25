В субботу, 25 августа, в Украине будет преимущественно солнечная и жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Грозовые дожди пройдут лишь на западе страны, отмечают метеорологи. Температура воздуха от +27 до +29 градусов. А ночью температура воздуха будет от +14 до +16 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

На севере наоборот солнечно, переменная облачность. Днем стоит ожидать от +27 до +30 градусов тепла. А ночью будет минимум +11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На востоке также будет тепло и сухо. Температура от +27 до +30 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В южных регионах без изменений, тепло и солнечно. Температура днем от +29 до +34 градусов. А ночью вас ожидает от +17 до +19 градусов. Ветер также юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве днем +28…+30, ночью – 14…16 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что после Дня Независимости дожди поделят Украину на две неравных части.

Также опубликована карта, в каких регионах Украины сухо, а где пройдут дожди с грозами.