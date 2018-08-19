Президент России Владимир Путин может снова улететь в Европу на очередную свадьбу высокопоставленных политиков. Об этом пишет издание Bild.

Отметим, что глава Кремля побывал в Австрии в гостях на свадьбе главы внешнеполитического ведомства страны Карин Кнайсль. Вместе с Путиным на свадьбу прибыл хор кубанских казаков. Путин не успел на назначенное время и свадьбу пришлось задержать на 10 минут.

Теперь же издание отмечает, что уже в октябре Путин может приехать в Берлин на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен.

"Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шредера", - сказано в сообщении.

Церемония бракосочетания Шредера назначена на 5 октября в одном из отелей в центре Берлина.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото со свадьбы главы МИД Австрии.

Также стало известно, что президент России подарил на свадьбе министру Кнайсль кроме казачьего хора.

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