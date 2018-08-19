В воскресенье, 19 августа, около 14:30 в Сумах произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщают жители города в Facebook.

Автомобиль патрульной полиции столкнулся с Аudi на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская. Служебное авто после столкновения перевернулось на крышу.

Как сообщает Данкор онлайн, в результате аварии пострадало четверо пешеходов. Один из них доставлен в больницу. Госпитализирована также девушка-патрульная.

Скриншот: Facebook Слава Дедоф

Фото: Facebook Слава Дедоф

Фото: Facebook Слава Дедоф

Скриншот: Facebook Владислав Герасименко

Напомним, в Одессе автомобиль патрульной полиции врезался в "Таврию", которая ехала на зеленый свет.

Также мы сообщали, что в ДТП под Киевом автомобиль полиции врезался в джип Suzuki нарушителя.