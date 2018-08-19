Кроме 4,5 тысяч украинских военных и 250 единиц военной техники, в параде ко Дню Независимости в Киеве поучаствуют члены 18 делегаций из разных стран мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

Также он сообщил, что первая репетиция личного состава, который будет задействован во время парада, состоялась на Крещатике 18 августа.

Степан Полторак отметил, что во время мероприятия 24 августа некоторые украинские военные, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, получат боевые флаги. Также министр обороны пригласил всех желающих посетить парад.

Скриншот: Facebook Степан Полторак

Фото: Facebook Степан Полторак

Фото: Facebook Степан Полторак

Фото: Facebook Степан Полторак

Напомним, в Киеве зенитная установка "Бук" въехала в офисный центр возвращаясь с репетиции парада.

Также мы писали, что в небо над Киевом на День Независимости могут поднять авиацию. Решение должен принять Порошенко.