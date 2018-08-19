В России начнут расследование инцидента с украинским футболистом Виталием Федоривым, который не повернулся в сторону российского флага во время исполнения гимна РФ.

Украинский защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив, не повернулся, как все остальные, в сторону российского флага во время исполнения гимна России перед матчем с ФК "Сочи". Об этом передает ТАСС.

В комитете по этике Российского футбольного союза заявили, что таким образом спортсмен выразил свое неуважение к РФ.

"Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь - не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу. Этим надо заниматься: руководство клуба должно высказаться по этому поводу, и мне кажется, РФС должен указать комитету по этике рассмотреть это дело. Но это мое мнение, пока никаких запросов не приходило", - сообщил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Сам Федорив объяснил, что не повернулся к флагу, так как в это время произносил слова молитвы.

"Я человек верующий, когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт - вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны, так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки", - заявил Федорив.

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