Дракой на футбольном поле завершился матч пятого тура Второй лиги между командами "Мир" (село Горностаевка, Херсонской области) и "Металлургом" из Запорожья.

Игра состоялась 18 августа в селе Горностаевка, где на поле победу одержала команда "Мира" со счетом 2:1. Решающий гол был забит на последней компенсированной минуте. После того, как автор гола Алексей Бойко начал праздновать, на поле прорвались фанаты "Металлурга". После началась драка между болельщиками и стюардами с полицией.

После матча некоторым фанатам понадобилась медицинская помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что на улице Маразлиевской в Одессе произошла массовая драка фанатов футбольных клубов "Шахтер" с "Динамо", которые разыграли Суперкубок Украины по футболу на стадионе "Черноморец".

Также в курортной Затоке один отдыхающий убил другого в драке у развлекательного заведения.