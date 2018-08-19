Участники популярного ТВ-шоу "Танцы со звездами", очередной сезон которого стартует на телеканале 1+1 уже 26 августа, готовятся к выступлениям. Об этом украинский певец Павел Зибров написал на своей странице в Instagram.

В частности, он поделился с подписчиками информацией о том, как начинается его утро. По словам певца, приготовления к новому сезону танцевального шоу заключаются в соблюдении правильного режима питания, занятиях спортом и танцами. В качестве подтверждения Зибров выложил фотоснимок, на котором он позирует за балетным станком, демонстрируя прекрасную растяжку.

Скриншот: Instagram pavlo_zibrov

Также, судя по публикациям певца в его Instagram-аккаунте, накануне старта нового сезона танцевального шоу он запустил свой личный YouTube-проект. Речь о шоу "Препод". "Про хайп, деньги и усы!", - написал Павел Зибров, анонсируя YouTube-шоу под постом с его танцами под популярный хит "Розовое вино" Элджея и Fedukа.

Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 19 Авг 2018 в 2:27 PDT

Видео: Instagram pavlo_zibrov

Напомним, жена Медведчука примет участие в "Танцах со звездами на 1+1, несмотря на протесты журналистов ТСН.

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