В воскресенье, 19 августа, чиновники из "Киевавтодора" выехали на улицу Антоновича, где в результате потопа образовались огромные ямы на трассе. Об этом сказано в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Комиссия выехала на улицу в центре Киева, где в ночь на 19 августа на дороге обрушился асфальт. Из-за повреждения дороги было перекрыто движение транспорта.

"По предварительному сообщению, причина - открытая траншея прокладки новых коммуникаций. Под дорогой находится множество коммуникаций: водопровод, ливневая и бытовая канализация", - сказано в сообщении.

На данный момент на месте повреждения работает комиссия "Киевавтодора", которая должна оценить ситуацию и найти пути решения вопроса.

Фото: facebook.com/kievtransport

Напомним, что в Киеве в результате потопа образовались огромные ямы около станции метро "Олимпийская".

Фото: facebook.com/Анастасія-Багаліка

Ранее "Страна" сообщала, что появились новые фото ужасного ночного потопа в центре Киева.