Женщину, которая по поддельным документам пыталась вывезти ребенка из Украины в Венгрию, задержали на пункте пропуска "Тиса". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

35-летняя украинка попыталась вывезти своего 11-летнего сына в Венгрию, но попытка эта не увенчалась успехом. Пограничники, проверяя документы семьи, выяснили, что разрешение отца на вывоз ребенка, которое предъявила женщина, является фальшивым. Оно, якобы, было выдано украинским консульством в Барселоне, однако, судя по информации пограничников, мужчина никогда не выезжал из Украины, так что оформить документ в Испании физически не мог.

Информация о подделке документов была передана в полицию, из страны женщину с ребенком не выпустили.

Напомним, на границе задержали мужчину, который пытался вывезти в Венгрию ребенка, спрятанного под сумками.

Также мы писали, что в Украине ввели ответственность за нарушение сроков вывоза ребенка за границу.