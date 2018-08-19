В воскресенье, 19 августа, в Израиле состоится встреча советника президента США Джона Болтона и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом Джон Болтон написал в своем Twitter.

По словам советника американского президента, около 11.00 19 августа он прибыл в Израиль. В скором времени была запланирована встреча с премьер-министром страны, а также другими официальными лицами.

Болтон отметил, что речь во время встречи будет идти о вопросах национальной безопасности и отношениях между США и Израилем. Напомним, что сегодня, 19 августа, Израиль заблокировал сообщение с сектором Газа. Военные закрыли КПП для прохода палестинцев.

Скриншот: Twitter John Bolton

Напомним, Джон Болтон планирует встретиться с коллегой из России уже в августе.

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