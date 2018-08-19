Украинские пограничники, в субботу, 18 августа, задержали иностранца, который пытался пронести в страну ценные старинные монеты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, гражданин Молдовы вчера пытался перенести через украинско-белорусскую границу контрабандный товар. В ходе таможенного досмотра пограничники обнаружили у иностранца три старинные монеты, которые могут представлять историческую ценность. Мужчина шел в Украину пешком и при себе имел царские монеты "Рубль", отчеканенные в 1723,1732 и 1798 годах.

На данный момент монеты изъяты, экспертизы должны установить, являются ли монеты культурной и исторической ценностью. На некоторых монетах - профиль императора Петра I.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники задержали мошенницу, которая пыталась въехать на территорию Украины.

Также МВД разрешило пограничникам без решения суда задерживать подозреваемых по делам НАБУ.