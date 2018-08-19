В Италии завершилась спасательная операция по поиску жертв под завалами автомобильного моста в Геную. Об этом передает агентство Reuters.

Сообщается, что официальное количество погибших достигло 43. Сегодня, 19 августа, были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья - родители и их 9-летняя дочь.

В префектуре Генуи сообщили, что девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

На данный момент продолжается работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить прилегающую территорию и установить причину катастрофы.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура намерена искать виновников обрушения моста в Генуе среди его строителей.

Также мост в Генуе планируют восстановить за 500 миллионов евро.