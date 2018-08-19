Во Франции полиция расследует инцидент, когда водитель специально въехал в толпу людей, ожидавшую своей очереди на вход в ночной клуб. Об этом со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

Сейчас 18-летний водитель находится под стражей. Сам инцидент произошел в Камбре в ночь с 18 на 19 августа. Молодого человека, водителя авто, охранник не пустил в ночной клуб, так как он был пьян. Тогда парень сел в авто, нажал на газ - и специально наехал на охранника заведения, пострадали также люди, которые стояли рядом с ним.

Двое из пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Медики борются за их жизнь. Еще пять пострадавших также отправлены в больницы, но с более легкими повреждениями.

Напомним, на рок-фестивале в Нидерландах автобус въехал в пешеходов.

Также мы писали, что в Торонто микроавтобус въехал в толпу пешеходов.