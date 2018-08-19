Во Львовской области произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым авто. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась на трассе Львов-Тернополь возле Золочева, где туристический автобус столкнулся с легковушкой.

"Авария произошла около 10:20, в селе Подгороднее, неподалеку от Золочева. По предварительной информации, житель Золочева не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом. В автобусе находилось 44 пассажира", - сказано в сообщении.

Водителя легковушки госпитализировали в больницу. Травмы также получила одна из пассажирок. В полиции устанавливают окончательные причины аварии.

Фото: lv.npu.gov.ua

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