Глава КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что его страна успешно преодолеет внешнее давление на страну. Об этом сообщает Интерфакс.

"Сейчас из-за санкций и нажима враждебных сил на пути продвижения нашего социализма создаются жестокие препятствия, но благодаря кипящему энтузиазму народа, поднявшегося с бурным духом по призыву партии, в самых трудных и тяжелых условиях пишется история чудес", - заявил северокорейский лидер.

Что же касается действующих до сих пор американских санкций, их действие не прекратится до тех пор, пока КНДР не выполнит необратимую денуклеаризацию.

Напомним, Ким Чен Ын просит у Китая снять санкции с КНДР.

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