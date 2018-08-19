Ким Чен Ын заявил, что "благодаря кипящему энтузиазму народа", КНДР удастся преодолеть внешнее давление
Глава КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что его страна успешно преодолеет внешнее давление на страну. Об этом сообщает Интерфакс.
"Сейчас из-за санкций и нажима враждебных сил на пути продвижения нашего социализма создаются жестокие препятствия, но благодаря кипящему энтузиазму народа, поднявшегося с бурным духом по призыву партии, в самых трудных и тяжелых условиях пишется история чудес", - заявил северокорейский лидер.
Что же касается действующих до сих пор американских санкций, их действие не прекратится до тех пор, пока КНДР не выполнит необратимую денуклеаризацию.
Напомним, Ким Чен Ын просит у Китая снять санкции с КНДР.
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