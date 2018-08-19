Футбольный клуб "Барселона" триумфально начал первый тур чемпионата Испании. Каталонцы с разгромным счетом победили "Алавес" - 3 - 0.

Отметим, что горячие моменты начались еще в первом тайме игры. Форвард Лионель Месси уже на третьей минуте создал опасный момент и мощно пробил рядом со штангой. Через некоторое время Месси был вновь близок к голу, но ударом со штрафного попал в перекладину. Несмотря на подавляющее преимущество "Барселоны", счет в первом тайме так и не был открыт.

Первый гол был забит Мессии лишь на 64-й минуте матча. Он забил гол, выполняя штрафной удар. Добавим, что этот гол стал шеститысячным для "Барселоны" в чемпионатах Испании.

Продолжили победное шествие каталонцы уже ближе к концу матча. Сперва Коутиньо получил пас от Артура, ворвался в штрафную и мощным ударом расстрелял ворота - 2:0. А уже в компенсированное время Месси оформил дубль с паса Луиса Суареса - 3:0.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси в сборной оставили без тренера.

Также брата Лео Месси приговорили к тюрьме в Аргентине.