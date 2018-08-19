Любовь к спорту и потребность в физической активности формируется с самого детства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, родителям стоит не просто проводить побольше времени с детьми за просмотром телевизора или с гаджетами в руках, а выбирать для совместного времяпровождения активные игры. При этом, по словам Супрун, начинать нужно с самого раннего возраста. При этом важно адекватно рассчитывать нагрузку, которая будет подходить малышу. Активные игры также помогают детям лучше социализироваться в обществе.

С возрастом активные дети вырастают в еще более активных подростков. Кроме того, подвижность позитивно сказывается на умственном и моральном развитии ребенка. Во взрослом возрасте такие люди будут нуждаться в часовых занятиях спорта, а также будут чувствовать себя лучше и здоровее.

Скриншот: Facebook Уляна Супрун

Напомним, Супрун советует украинцам становиться опекунами бездомных животных, чтобы улучшить свое здоровье .

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