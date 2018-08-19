Министерство обороны проводит служебное расследование происшествия столкновения "Бука" со зданием в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Военные устанавливают причины инцидента, в ходе которого зенитная установка "Бук" после репетиции военного парада въехала в здание бизнес-центра на Подоле.

"18 августа, около 21:30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул. Ярославская. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент Минобороны проводит служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве зенитная установка "Бук" въехала в офисный центр во время репетиции парада.

Также появились подробности, как зенитная установка "Бук" влетела в офисный центр на Подоле.