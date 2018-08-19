Вчера, 18 августа пограничники Харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девушку, которую правоохранители разыскивали за мошенничество. Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ на странице в Facebook.

Так, выяснилось, что 29-тилетняя украинка пыталась въехать на территорию страны в автомобиле "Renault" в качестве пассажира. Однако, когда пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" стали проверять ее документы, оказалось, что ее разыскивает полиция.

Девушку пограничники задержали и сообщили о произошедшем в полицию.

Скриншот: Facebook Східне регіональне управління ДПСУ

Напомним, пассажир поезда "Кривой Рог - Москва" заявил, что его избили российские пограничники.

Также мы сообщали, что Украина не выпустила экипаж "Норда" в Россию через КПП "Гоптовка".