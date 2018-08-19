Пограничники задержали мошенницу, которая пыталась въехать на территорию Украины
Вчера, 18 августа пограничники Харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девушку, которую правоохранители разыскивали за мошенничество. Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ на странице в Facebook.
Так, выяснилось, что 29-тилетняя украинка пыталась въехать на территорию страны в автомобиле "Renault" в качестве пассажира. Однако, когда пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" стали проверять ее документы, оказалось, что ее разыскивает полиция.
Девушку пограничники задержали и сообщили о произошедшем в полицию.
Скриншот: Facebook Східне регіональне управління ДПСУ
Напомним, пассажир поезда "Кривой Рог - Москва" заявил, что его избили российские пограничники.
Также мы сообщали, что Украина не выпустила экипаж "Норда" в Россию через КПП "Гоптовка".