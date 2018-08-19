План британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit может обернуться против нее. Об этом пишет издание The Sunday Times.

Член правящей Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг рассказал, что в случае реализации мягкого плана выхода Британии из ЕС, это грозит Мэй потерей поддержки депутатов-евроскептиков. Политик выступил против плана премьера, который был согласован 6 июля британским правительством.



"Если она (Мэй - Прим.Ред.) будет придерживаться плана Чекерс, то столкнется с тем, что против нее будут голосовать в Палате общин. Конечно, евроскептики в парламенте не по всем вопросам обладают большинством, но по многим их них мы неизбежно будем едины, и это крайне осложнит законодательный процесс", - отметил консерватор.

Рис-Могг добавил, что обещания и действия Мэй не совпадают.

"Премьер-министру необходимо вспомнить о том, что она говорила, какие обещания давала, какие обязательства брала на прошлых выборах, и посмотреть, совпадают ли они с планом Чекерс. На мой взгляд, нет", - подытожил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Лондон заявил, что шансов остановить Brexit больше нет.

Также переходный период Brexit может затянуться на несколько лет.