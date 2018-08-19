После того, как Александр Лукашенко объяснил резкую и тотальную смену правительства Беларуси, он сообщил о планах в сфере развития экономики страны. Об этом сообщает Интерфакс.

Президент Беларуси подчеркнул, что не приемлет идею шоковой терапии для страны.

"Потому что шок - это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано", - сказал он.

По мнению Александра Лукашенко, в республике люди привыкли к справедливому правительству, поэтому просто не примут такую политику. Также президент пожаловался, что ему постоянно приходилось одергивать правительство от принятия таких шоковых мер.

Также Бацька высказался о приватизации. По его словам, этот процесс должен происходить, однако не в ускоренном режиме, а медленно, чтобы решение принималось по каждому предприятию, исходя из нужд каждого отдельного трудового коллектива.

Лукашенко отметил, что, в противном случае, новые владельцы смогут уволить половину сотрудников. "Такая приватизация в Беларуси не пройдет", - подчеркнул он.

Напомним, Бацька Лукашенко устроил тотальную чистку верхушки правительства Беларуси.

Также мы писали, что в Беларуси задержаны три журналистки, которых подозревают во взломе сайта государственного информагентства.