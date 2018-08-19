В России правоохранители задержали высокопоставленных сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", которые подозреваются в получении взяток. Об этом передает РБК.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области провели обыски в госкомпании и допросили ее сотрудников. Сейчас подозреваемые дают показания.

Обвинение в покушении на мошенничество следователи предъявили замгендиректора структуры "Роскосмоса" Алексею Белобородову и двум его подчиненным.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уже проинформирован о задержании своих подчиненных и дал указание максимально содействовать следствию. Меру пресечения суд должен будет избрать в понедельник, 20 августа.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о том, что за прошлый год его ведомство выявило финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн руб., и 40% этих нарушений (760 млрд руб.) пришлись на "Роскосмос".

После распоряжения Рогозина в июне, проверки прошли в РРК "Энергия", которая занимается разработкой и производством ракет "Союз" и космических грузовиков "Прогресс". В начале июля у этого подразделения госкопорации сменился руководитель: Владимир Солнцев, который работал на посту гендиректора "Энергии" с 2014 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Кадровые перестановки после прихода в "Роскосмос" Рогозина произошли и в других структурах госкорпорации, например в ЦЭНКИ (управляющий космодромами), АО "ГЛОНАСС" (оператор одноименной системы), а также в НПО имени Лавочкина.

Ранее "Страна" сообщала, что медики установили причину смерти топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО.

Также сокамерники убитого топ-менеджера "Роскосмоса" рассказали, как он умирал.

Отметим, что Роскосмос подтвердил аварийную ситуацию при старте ракеты "Союз 2.1б" и потерю спутника.