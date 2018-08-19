Итальянский автомобильный оператор Autostrade, руководящий мостом в Генуе, который обрушился 14 августа, планирует восстановление путепровода. Об этом сообщает Reuters.

По словам исполнительного директора Autostrade Джованни Кастеллуччи, на строительство компания потратит около 500 миллионов евро. Планируется, что это будут деньги из фонда на аварийное восстановление. Что касается сроков, то строительство займет около восьми месяцев, также понадобится время для получения всех необходимых разрешений.

Во время первой после катастрофы пресс-конференции Джованни Кастеллуччи обратися к семьям погибших с соболезнованиями, но не извинениями. По его словам, извинения стоит приносить тогда, когда ты признаешь свою ответственность за произошедшее. Чтобы понять, кто ее несет, стоит, по мнению исполнительного директора Autostrade, дождаться выводов следствия.

Также стало известно, что Кастеллуччи, несмотря на призывы общественности о необходимости его отставки, останется на своем посту.

Напомним, что украинцы, пострадавшие во время обрушения моста в Генуе, записали видеообращение из больницы.

Также ранее были названы три версии обрушения моста в Генуе.