В скором будущем состоится боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом передает "РБК".

Объявление о грядущем бое произошло после поединка Фьюри с итальянцем Франческо Пьянетой. В десятираундовом рейтинговом поединке британец по очкам одолел боксера из Италии.

Бой между Фьюри и Пьянетой проходил на арене "Виндзор Парк" в Белфасте под открытым небом. Во время поединка пошел дождь, но поединок прерван не был - организаторы раздали зрителям дождевики. По окончании поединка оценки выставлял только главный судья в ринге, который отдал победу Фьюри в каждом из десяти раундов - 100:90.

Сам Уайлдер лично присутствовал на бое и после победы Фьюри поднялся на ринг. Спортсмены провели дуэль взглядов и анонсировали предстоящий бой за чемпионский титул. Дата поединка с участием боксеров будет объявлена позже.

"One thing I promise when I go to Las Vegas is that I'm knocking you the **** out bum!"@Tyson_Fury goes off on Deontay Wilder inside the ring!