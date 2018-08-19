Скандально известная российская рок-группа "Ленинград" (лидер Сергей Шнуров, прозвище Шнур - Прим.Ред.) выпустила новый клип. Он называется "Не хочу быть москвичом". Видеоклип размещен на официальном YouTube-канале группы.

Видеоролик был выпущен 18 августа, и менее чем за сутки он набрал 1 463 238 миллиона просмотров.

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Видео: Ленинград | Leningrad

В песне Шнур поет о преимуществах Питера перед Москвой. В ролике "засветилась", кроме Шнура, и солистка "Ленинграда" Флорида Чантурия. Музыканты в клипе плывут по петербургским каналам на прогулочном катере и под зажигательную музыку объявляют о своем кредо.

Сергей Шнуров с огромной серьгой и цепью начинает песню так: "Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что разведенный Шнуров не поддержал ветерана сцены Земфиру в критике молодой певицы Монеточки.

Также мы рассказывали, что "Не достичь его, как горизонта". Шнуров написал стихотворение о пенсионном возрасте в России.