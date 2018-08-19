"Позор Укрзализныце". Во Львове недовольные пассажиры разбили палаточный городок прямо на вокзале
В ночь с 18 на 19 августа недовольные пассажиры "Укрзализныци" разложили палатки прямо в здании вокзала во Львове. Об этом сообщает львовянин Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
По его информации, люди ехали из Ивано-Франковска через Львов с пересадкой. Их поезд опоздал на два часа, поэтому они пропустили отправление следующего состава. Представители "Укрзализныци" отказались поменять им билеты.
Скриншот: Facebook Igor Zinkevych
Фото: Facebook Igor Zinkevych
Фото: Facebook Igor Zinkevych
Напомним, пассажиры, которые не смогли втиснуться в электричку из Львова, легли на рельсы станции "Подзамче".
Также мы сообщали, что в поезд Львов - Киев зашла пара без билетов, их за это избили другие пассажиры.
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