Украинские пограничники задержали гражданина Ганы, который по итальянскому поддельному паспорту пытался попасть в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Иностранца задержали на автомобильном пункте пропуска "Устилуг" на западной границе Украины.

"Во время проверки документов путешествующих рейсовым автобусом один из пассажиров на паспортный контроль подал документ гражданина Италии. Однако у инспектора пограничной службы возникли сомнения в действительности его документа… Выяснилось, что итальянский паспорт полностью подделан. Иностранец таким способом пытался через территорию Украины попасть в одну из стран ЕС. Горе-путешественник сознался, что имеет гражданство Ганы", - сказано в сообщении.

Нарушителя задержали и доставили во Львовский пограничный отряд для выяснения обстоятельств совершения административного правонарушения, предусмотренного ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Ранее "Страна" сообщала, что под Сумами пограничники обстреляли машину из России.

Также возле пункта пропуска "Марьинка" подорвался на мине украинский пограничник.