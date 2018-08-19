Двое украинцев, которые пострадали в результате обрушения моста в итальянской Генуе, обратились со словами благодарности ко всем, кто их поддерживал. Видеообращение опубликовано на странице Евгения Бабина в Facebook.

Мужчина благодарит всех, кто отправлял ему сообщения. Также он отмечает, что Санта Мария - замечательный город, где очень много друзей.

И Евгений, и Наталья Елина находятся в больничной палате. Большую часть ролика Евгений благодарит друзей по-итальянски, но и Наталья появляется в кадре и здоровается со зрителями.

Напомним, число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 42 человек. Также мы сообщали, что среди погибших в результате происшествия нет украинцев.

Кроме того, после обрушения моста в Генуе власти Италии ввели в городе режим ЧП на год.