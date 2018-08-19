В Киеве в результате потопа образовались огромные ямы около станции метро "Олимпийская". Об этом в Facebook сообщила журналист Анастасия Багалика.

Из-за проливного дождя на улице Антоновича, недалеко от станции метро "Олимпийская", просело дорожное покрытие, движение транспорта по улице перекрыто, движение в квартале от перекрестка с улицы Жилянской до улицы Физкультуры ограничено.

"На столбах фонарей у Мегамаркета на Антоновича остались отметки из грязи. Можно понять, где бурлила вода. Но Мегамаркет сухой и целый. Работает. Я купила там пирожки по дороге на работу. Квартал от перекрестка с Жилянской и до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт", - рассказала Багалика.

Фото: facebook.com/Анастасія-Багаліка

Другой пользователь Facebook Елена Скидан также иронично прокооментировала провалы на улице Антоновича.

"Завтра в центр никому не надо, я вас уверяю", - написала Елена Скидан и выложила свое фото.

Фото: facebook.com

Алексей Кучеренко, глава правления ВОО "Союз собственников жилья в Украине" считает, что в "Потопах" виновно окружение мэра столицы.

"Ул. Антоновича, Киев. Рядом Укравтодор, впереди виднеется МинЖКХ. Будет неправильно, видимо, вешать всех собак на Кличко. Беда в другом - он, похоже, реально не понимает масштабов инфраструктурной проблемы Киева. А ему ближайшее окружение и спонсоры вдули в уши, что можно отделаться марафонами, парками, велокроссами и Ильей Муромцем", - написал в Facebok Алексей Кучеренко и тоже выложил фото бедствия.

Фото: Алексей Алексеев/facebook.com

Ранее "Страна"сообщала, что появилось видео, как киевлянин из-за потопа переправлялся по дороге на надувной лодке.

Также в воскресенье Украину накроют дожди, но местами будет солнечно.