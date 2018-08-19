Вчера, 18 августа, сотрудники полиции Киевской области задержали 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах как вор в законе Дато Агжабединский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчину уже задерживали в этом году во Львове и Киеве, также было принято решение запретить ему въезд в Украину до 2021 года, однако, несмотря на это, Дато Агжабединский снова прибыл в нашу страну.

По словам Вячеслава Аброськина, иностранные воры в законе слетаются в Украину, как пчелы на мед. По его мнению, это связано с ФСБ РФ, которая дает им задание раскачать ситуацию в нашей стране.

Скриншот: Facebook Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Напомним, полиция задержала и выдворила из Украины вора в законе по кличке Полик.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали вора в законе по прозвищу Хидир.