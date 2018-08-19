На матче Лацио - Наполи, во время которого главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дебютировал на итальянском телевидении в качестве эксперта, женщины не могли занимать первые ряды фанатской трибуны. Их туда не пустили фанаты римской команды

Об этом сообщает Football Italia.

Фанаты "Лацио" перед игрой распространяли листовки, в которых речь шла о том, что трибуна - "священное место", а, значит, на ней должны быть соблюдены "неписаные правила". Ультрас сообщили, что женщин не пускают на первые 10 рядов, так как они используются "как траншеи". Девушкам предложили занимать ряды выше 11.

А те, кто пришел на футбол на романтическое свидание, по мнению фанатов, могут занять другие сектора Стадио Олимпико. Игру, кстати, Лацио проиграл со счетом 1 - 2.

Напомним, хакеры "развели" римский Лацио на 2 миллиона евро.

Также мы писали, что "Динамо" вылетело из Лиги Европы, пропустив два мяча в игре с "Лацио" дома.