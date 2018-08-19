"Ваш президент знает, что делает". Трамп рассказал американцам о пользе встреч с Путиным и Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп назвал полезными встречи с другими лидерами стран. Об этом лидер американцев сообщил в Twitter.
Глава Белого дома отметил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами. Зачем я теряю свое время. Дело в том, что это важно. Я не раз говорил об этом. Если вы президент, вам следует встречаться с иностранными лидерами. Вы ничего не потеряете, но многое можете приобрести", - рассказал Трамп на видео в сети.
Трамп полагает, что после его встречи с Ким Чен Ыном и Путиным их отношения только улучшились.
"Посмотрите, что произошло с председателем Кимом. Благодаря этой встрече, мы вернули наших великих героев через многие годы. Никто не выпускает ракеты и не проводит ядерные испытания. И многих чудовищных вещей уже нет. У нас была потрясающая встреча с президентом Путиным. Многое было осуществлено. Встреча с иностранными лидерами - положительное, а не плохое дело. Ничего плохого не произойдет, все будет только улучшаться. Особенно, если ваш президент знает, что он делает", - отметил Дональд Трамп.
18 августа 2018 г.
Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп раскрыл Владимиру Путину планы США по Сирии.
Также Путин и Меркель могут договариваться, как противостоять Трампу.