Президент США Дональд Трамп назвал полезными встречи с другими лидерами стран. Об этом лидер американцев сообщил в Twitter.

Глава Белого дома отметил встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами. Зачем я теряю свое время. Дело в том, что это важно. Я не раз говорил об этом. Если вы президент, вам следует встречаться с иностранными лидерами. Вы ничего не потеряете, но многое можете приобрести", - рассказал Трамп на видео в сети.

Трамп полагает, что после его встречи с Ким Чен Ыном и Путиным их отношения только улучшились.

"Посмотрите, что произошло с председателем Кимом. Благодаря этой встрече, мы вернули наших великих героев через многие годы. Никто не выпускает ракеты и не проводит ядерные испытания. И многих чудовищных вещей уже нет. У нас была потрясающая встреча с президентом Путиным. Многое было осуществлено. Встреча с иностранными лидерами - положительное, а не плохое дело. Ничего плохого не произойдет, все будет только улучшаться. Особенно, если ваш президент знает, что он делает", - отметил Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп раскрыл Владимиру Путину планы США по Сирии.

Также Путин и Меркель могут договариваться, как противостоять Трампу.