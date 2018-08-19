В Запорожье произошел пожар на заводе по переработке резины. Здесь, в ночь на 19 августа, загорелись автомобильные шины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар возник на предприятии по адресу ул. Южное шоссе Вознесеновского района Запорожья. Прибывшие на место спасатели установили, что на предприятии по переработке резины горят автомобильные шины на открытой территории. Общая площадь пожара составила 600 кв.м.

"Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном", - сообщили спасатели.

Отмечается, что огонь тушили 16 единиц техники и 54 человек личного состава. В 03:30 спасатели локализовали возгорание, а в 04:00 - полностью ликвидировали его. В результате пожара пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Фото: zp.dsns.gov.ua

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