Сегодня, 19 августа, около 05:00 утра, на объездной дороге Винницы столкнулись Volkswagen Passat и микроавтобус FIAT Ducato. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

По информации полиции, легковой автомобиль ехал в сторону Винницы. За рулем авто был 33-летний мужчина из Тернополя, в салоне также находились его жена и трехлетняя дочь. Мужчина выехал на встречную полосу. После столкновения он погиб на месте, остальные члены его семьи госпитализированы.

Также в больницу попали 5 пассажиров микроавтобуса, жителей Тернопольской области. Трое из них - несовершеннолетние.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, в полицию с повинной пришел турок, который устроил смертельное ДТП в Житомирской области.

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