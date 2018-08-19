Постпред США при ООН Никки Хейли показала фото с дельфином и намекнула, что "обычно имеет дело с акулами"
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на работе постоянно "имеет дело с акулами". Об этом она сообщила в своем Instagram и Twitter.
В частности, Никки Хейли выложила серию фотографий с отдыха и отметила, что ей, как человеку, который "имеет дело с акулами ежедневно, было весело наконец поиграть с дельфинами".
Снимки отмечены хештегами "отпуск" и "можно я заберу их с собой домой".
Скриншот: Twitter Nikki Haley
Скриншот: Instagram Nikki Haley
Фото: Instagram Nikki Haley
Напомним, постпред США при ООН заявила, что Россия Америке - не друг.
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