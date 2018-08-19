Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на работе постоянно "имеет дело с акулами". Об этом она сообщила в своем Instagram и Twitter.

В частности, Никки Хейли выложила серию фотографий с отдыха и отметила, что ей, как человеку, который "имеет дело с акулами ежедневно, было весело наконец поиграть с дельфинами".

Снимки отмечены хештегами "отпуск" и "можно я заберу их с собой домой".

Скриншот: Twitter Nikki Haley

Скриншот: Instagram Nikki Haley

Фото: Instagram Nikki Haley

Напомним, постпред США при ООН заявила, что Россия Америке - не друг.

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