В сети опубликовали новые фото последствий проливного дождя, который устроил потоп в Киеве поздним вечером 18 августа. Снимки в Facebook выложил Владимир Бугаенко.

Фотограф опубликовал кадры наводнения из центра столицы около ТРЦ "Гулливер".

"Честно говоря, я планировал поснимать некоторый конкурс для вас. Но звезды опять сошлись на потопе... Так что смотрите, оперативно с места событий. В этот раз Гулливер", - рассказал Бугаенко.

Также своими фото поделился в Facebook и пользователь Vladislav Kirin.

Фото: facebook.com/kirinsnake

Фото: facebook.com/vladimir.bugaenko

Напомним, в субботу вечером, 18 августа, в Киеве снова прошел мощный ливень. Дождь шел около двух часов и оставил после себя затопленные улицы.

Позже в сети появились фото и видео потопа, который произошел в украинской столице.

Ранее "Страна" сообщала, что в воскресенье Украину накроют дожди, но местами будет солнечно.