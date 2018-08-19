Вчера, 18 августа, в Германии прошли переговоры между канцлером Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. По соглашению, итоговой пресс-конференции не было. Некоторые детали переговоров озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, стороны уделили много времени "пробуксовке Минских соглашений по Донбассу".

А вот главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале, написал, что Ангела Меркель изложила президенту России детальный план введения на Донбасс крупного миротворческого контингента ООН.

"На встрече Меркель - Путин, канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбас (30 - 40 тысяч) и создание там международной администрации", - написал Алексей Венедиктов.

Фото: Telegram

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель считает, что Украина должна остаться транзитером газа после старта "Северного потока-2".